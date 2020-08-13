Hoş geldin Meleğim projesi devam ediyor
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Hoş geldin Meleğim projesi devam ediyor

Kilis'te, Hoş Geldin Meleğim" projesi kapsamında yeni doğan bebeklere çeşitli hediyeler veriliyor.

Hoş geldin Meleğim projesi devam ediyor
13.08.2020 15:50 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:54

Kilis'te, Hoş Geldin Meleğim" projesi kapsamında yeni doğan bebeklere çeşitli hediyeler veriliyor.

Kilis Belediyesi tarafından "Hoş Geldin Meleğim" projesi kapsamında yeni doğan bebekler ve ailelerine hediye verilmeye devam ediyor. Pendami sürecinden önce Kilis Belediyesi personeli tarafından yeni doğan bebekler evlerinde ziyaret edilerek, çeşitli hediyeler veriliyordu. Pendame süresinde bebeklere olan ailelere, hediyeleri gıda bankasında teslim ediliyor.

Kilis Belediyesi tarafından 2015 yılında başlatılan 'Hoş Geldin Meleğim' projesi kapsamında 5 binden fazla aileye hediye seti verildiği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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