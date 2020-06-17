"Hoş Geldin Bebek" ziyaretleri devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Hoş Geldin Bebek" ziyaretleri devam ediyor

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında, ziyaretlere devam ediliyor.

17.06.2020 11:57 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:01

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında, ziyaretlere devam ediliyor. Bodrum'da dünyaya gelen bebekleri güzel bir sürprizle karşılayan Bodrum Belediyesi, pandemi dolayısıyla bu ziyaretlere ara vermişti.

"Hoş Geldin Bebek" kampanyası çerçevesinde, Bodrum'da dünyaya gelen bebekler tespit edilerek, yavrularını büyütme serüveninin başlangıcındaki ailelere bir katkıda bulunulması amaçlanıyor. Yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir de "Bebek Seti" hediye ediliyor. Alınan önlemler kapsamında kısa süreli gerçekleştirilen ziyaretler, önümüzdeki haftalarda da Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler müdürlüğü ekipleri tarafından, belirlenen program dahilinde gerçekleştirilmeye devam edecek.

Projeden yararlanmak isteyen vatandaşların Bodrum Belediyesi web sitesindeki formu doldurmaları yeterli olacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası herkes savaş beklerken Çin ve Hindistan barış için anlaştı Haber
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası herkes savaş beklerken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak Haber
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı
Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor
Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor
Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı
Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı
Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı
Alkollü vatandaş, 9. kattaki evinin penceresinden kendini aşağıya bıraktı
Alkollü vatandaş, 9. kattaki evinin penceresinden kendini aşağıya bıraktı
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu
Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu
Film gibi hikaye! Jandarma, kırık bir cam parçasından 18 yıllık cinayeti çözdü
Film gibi hikaye! Jandarma, kırık bir cam parçasından 18 yıllık cinayeti çözdü
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Esenyurt'ta Suriyelilere ait kaçak hastaneye yapılan baskında buzdolabından numune ve dondurma yan yana çıktı
Esenyurt'ta Suriyelilere ait kaçak hastaneye yapılan baskında buzdolabından numune ve dondurma yan yana çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Muş Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Lara Seda Sayan Mustafa Ceceli
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Kadın İngiltere Galatasaray
Şu an buradasınız: "Hoş Geldin Bebek" ziyaretleri devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 12:08:29. #1.15#
title