Hoş geldin 120 bininci bebek Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 8 yıl sonra bebek sahibi olan çiftin mutluluğuna Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'da ortak oldu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 8 yıl sonra bebek sahibi olan çiftin mutluluğuna Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'da ortak oldu.

Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan 'Hoş geldin bebek' projesi kapsamında ilçede doğan 120 bininci bebek olan Serapsu Polat AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ile birlikte ziyaret eden Başkan Tahmazoğlu, ailenin sevincini paylaştı. Ziyarette 8 yıl sonra çocuk sahibi olan anne Gülbeyaz ve baba Yunus Polat mutluklarını ifade ederek ziyaret için teşekkür etti. Bebeğin kundağına altın takarak aileyi tebrik eden Milletvekili Derya Bakbak, "Belediyeler doğumdan ölüme pek çok alanda şehrine hizmet veriyor. Bugünde bu bebeğimizi ziyarete geldik. Çocuk bir anne baba için hayatta sahip olunacak en güzel şey Allah hayırlara vesile etsin analı babalı büyütsün" dedi. "Hoş geldin bebek" projensin 209 yılında başladığını belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Yeni doğan bebekler evlerinde ziyaret ederek sağlık müdürlüğünden katılan ebe ve ekiplerimizle birlikte hem annelere eğitim vermek, hem de doğan çocuklarımıza hediyelerini vermek üzere ekipler kurduk. 11. Yıldan bu yana 120 bininci bebeğe ulaştık. Bugün Serapsu'nun mutluluğuna annesi babası ve sayın milletvekilimizle birlikte şahit olduk. Çocuğun gelişimi hakikatten önemli bu konuda hem kitapçık veriyoruz hem de anne sütünün önemi, neler yenilecek, neler yenilmeyecek konusunda bilgiler veriyoruz ve sağlıklı bir nesil yetişmesine vesile olmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Anne ve babayı tebrik ediyorum" diyen Tahmazoğlu, "8 yıl sonra olması tabi çocuk hasreti açısından da önemli onların mutluluğuna şahit olduk. Mutlulukları gözlerinden okunuyor Allah analı babalı büyütsün mutluluklar diliyorum" sözlerini kaybetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA