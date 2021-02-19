Hortumun vurduğu Alaçatı'da tamir ve tadilat çalışmaları sürüyor
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Hortumun vurduğu Alaçatı'da tamir ve tadilat çalışmaları sürüyor

19.02.2021 19:10 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:14
Hortumun vurduğu Alaçatı'da tamir ve tadilat çalışmaları sürüyor

İZMİR'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortumda batan, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan yat, özel bir ekip tarafından karaya çıkartıldıktan sonra tadilata alınırken, hava sıcaklıklarının yükselmesinin ardından Alaçatı Port'ta bulunan evlerde de tamirat ve tadilat işleri yeniden başladı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortumda batan, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan yat, özel bir ekip tarafından karaya çıkartıldıktan sonra tadilata alınırken, hava sıcaklıklarının yükselmesinin ardından Alaçatı Port'ta bulunan evlerde de tamirat ve tadilat işleri yeniden başladı.

İzmir'de, geçen hafta cuma günü akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak ve fırtına, hayatı felç etti. Kuvvetli fırtınanın etkili olduğu Çeşme ilçesinde ise hortum ortaya çıktı. İlçenin turizm merkezi Alaçatı'ya 21.30 sıralarında ulaşan hortum, yarım saatte Alaçatı Port'ta büyük hasara yol açtı. Tekneler batarken, otomobillerde hasar oluştu. Kule vincinin inşaat işçilerinin kaldığı barakanın üzerine düşmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Olayın ardından yapılan hasar tespit çalışmalarının arından bölgede geniş çaplı tadilat ve tamirat başlatıldı.

MİLYONLUK YATI ÖZEL EKİP ÇIKARDIHortum sırasında Alaçatı Port'ta demirli olan ve yan yattıktan sonra batan, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan 'Oxygen' isimli lüks yat, özel bir ekip tarafından yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından sudan çıkarıldı. Suyun 15 metre derinliğine gömüldüğü belirlenen yat için Bandırma'dan özel bir vinç teknesi getirildi. Öncelikle 3 dalgıç, suya girerek teknenin içinde çalışma yaptı. Bir ucu vince, bir ucu ise batık yata halat bağlandıktan sonra önce içindeki su boşaltılan lüks yat, yavaş yavaş karaya çekilerek, Alaçatı Port Marina'ya getirildi. Yatta, hasar tespit çalışmalarının ardından tamir işlemlerinin başlayacağı öğrenildi.HAVALAR ISINDI, ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Hortumun en fazla etkilediği yerler arasında yer alan Alaçatı Port'ta, soğuk hava ve fırtınanın etkisini azaltmasıyla birlikte çalışmalar hız kazandı. Hafta sonunda başlayan şiddetli fırtına ve soğuk hava sebebiyle hasar gören evlerdeki tamir ve tadilat çalışmaları birkaç günlüğüne sekteye uğrarken, bugün itibariyle çalışmalar kaldığı yerden devam etti. Hortumda kiremitleri kırılan evlerin çatılarının onarılmasına da devam ediliyor.


Hortumun vurduğu Alaçatı'da tamir ve tadilat çalışmaları sürüyor
Hortumun vurduğu Alaçatı'da tamir ve tadilat çalışmaları sürüyor
Hortumun vurduğu Alaçatı'da tamir ve tadilat çalışmaları sürüyor
Hortumun vurduğu Alaçatı'da tamir ve tadilat çalışmaları sürüyor
Hortumun vurduğu Alaçatı'da tamir ve tadilat çalışmaları sürüyor
Hortumun vurduğu Alaçatı'da tamir ve tadilat çalışmaları sürüyor
Hortumun vurduğu Alaçatı'da tamir ve tadilat çalışmaları sürüyor
Hortumun vurduğu Alaçatı'da tamir ve tadilat çalışmaları sürüyor
Hortumun vurduğu Alaçatı'da tamir ve tadilat çalışmaları sürüyor
Hortumun vurduğu Alaçatı'da tamir ve tadilat çalışmaları sürüyor
Hortumun vurduğu Alaçatı'da tamir ve tadilat çalışmaları sürüyor
Hortumun vurduğu Alaçatı'da tamir ve tadilat çalışmaları sürüyor
Hortumun vurduğu Alaçatı'da tamir ve tadilat çalışmaları sürüyor
Hortumun vurduğu Alaçatı'da tamir ve tadilat çalışmaları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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