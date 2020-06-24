Hortumun motosikleti savurma anı kamerada
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Hortumun motosikleti savurma anı kamerada

Hortumun motosikleti savurma anı kamerada Büyükçekmece'de dün etkili olan hortum bir iş yerinin önünde duran eşyaları ve motosikleti savurdu.

24.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:00

Hortumun motosikleti savurma anı kamerada

İSTANBUL - Büyükçekmece'de dün etkili olan hortum bir iş yerinin önünde duran eşyaları ve motosikleti savurdu. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da dün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar ile birlikte hortum oluştu. Büyükçekmece Ahmediye Mahallesi'nde kaydedilen görüntüler hortumun şiddetini gözler önüne serdi.

Görüntüde, hortum bir iş yerinin önünde duran eşyaları ve motosikleti savurduğu görülüyor.

Hortumun motosikleti savurma anı kamerada

Kaynak: İHA

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