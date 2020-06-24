HORTUMUN ETKİLEDİĞİ ÇATALCA'DA KUVVETLİ SAĞANAK Büyükçekmece Gölü'nde etkili olan hortum Çatalca'da ev, iş yeri ve seralara zarar vermişti.

Büyükçekmece Gölü'nde etkili olan hortum Çatalca'da ev, iş yeri ve seralara zarar vermişti. Dün hortumdan etkilenen Çatalca'da kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. İstanbul'da dün etkili olan hortum Çatalca'da ev, iş yeri ve seralara zarar vermişti. İlçede bugün saat 16.00 sıralarında kısa süreli kuvvetli sağanak etkili oldu.

Kaynak: DHA