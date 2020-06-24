HORTUMUN ETKİLEDİĞİ ÇATALCA'DA KUVVETLİ SAĞANAK
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HORTUMUN ETKİLEDİĞİ ÇATALCA'DA KUVVETLİ SAĞANAK

Büyükçekmece Gölü'nde etkili olan hortum Çatalca'da ev, iş yeri ve seralara zarar vermişti.

HORTUMUN ETKİLEDİĞİ ÇATALCA'DA KUVVETLİ SAĞANAK
24.06.2020 17:20 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:11
Büyükçekmece Gölü'nde etkili olan hortum Çatalca'da ev, iş yeri ve seralara zarar vermişti. Dün hortumdan etkilenen Çatalca'da kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. İstanbul'da dün etkili olan hortum Çatalca'da ev, iş yeri ve seralara zarar vermişti. İlçede bugün saat 16.00 sıralarında kısa süreli kuvvetli sağanak etkili oldu. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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