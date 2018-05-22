Hortumlar Kesilince Vergiler Hizmet Olarak Yağıyor"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "24 Haziran bir partinin seçimi falan değil, milletimiz istikbali, istiklali meselesidir. Bu anlayışla hareket edileceğine inanıyorum." dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Bakanı Veysel Eroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya'nın Manavgat ilçesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünün baraj, gölet, ağaçlandırma sahası, orman yolları, orman köylülerinin desteklenmesi ile tabiat parkı düzenleme işlerini içeren yatırımlarının toplu açılış ve temel atma törenlerine katıldı.

Törende konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ilk mühendislik stajını yaptığı Antalya'ya ne zaman gelse büyük bir heyecan duyduğunu söyledi.

Bugün temeli atılacak Manavgat Çardak Barajı'nın ilçe için çok önemli olduğuna değinen Eroğlu, 7,5 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak baraj tamamlandığı zaman, 10 bin 630 dekar zirai arazinin sulanabileceğini bildirdi.

Eroğlu, temeli atılan Demre Çağman Barajı tamamlandığında da 1,02 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak baraj ile bin 540 dekar zirai arazinin sulanabileceğini vurguladı.

Türkiye'nin son 15-16 yılda çok büyük bir mesafe kat ettiğini, ekonomide 70 sente muhtaç olunan, IMF memurları önünde el pençe durulan günlerden bugünlere gelindiğini, paradan 6 sıfır atılarak TL'ye yeniden itibar kazandırıldığını anlatan Eroğlu, IMF'ye tüm borçların ödendiğini, hatta borç verebilecek bir ülke durumuna gelindiğini, Türkiye'nin dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi haline geldiğini aktardı.

2023 hedefinin Türkiye'yi dünyada en büyük 10 ekonomiden biri haline getirmek olduğunu ifade eden Eroğlu, 2053, 2071 hedeflerinin de bulunduğunu dile getirdi.

24 Haziran seçimleri

Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe önünü kesmek isteyenlerin sayısının da arttığını belirten Bakan Eroğlu, "Nasıl kesmek istiyorlar? Gördüğünüz gibi etrafımız ateş çemberi. Önce partiyi kapatma, muhtıra, Gezi olayları, 15 Temmuz hain darbe girişimi. Bunlar yetmedi güney sınırlarımızda terör devleti kurma girişimine girdiler. Ama dünya lideri Cumhurbaşkanımız hepsinin üstesinden geldi." diye konuştu.

Şimdi yeni bir oyun tezgahlamak istediklerine ve Türkiye'yi ekonomik olarak çökertmeye çalıştıklarına işaret eden Eroğlu, "O büyük resmi gördüğümüz için 'Hodri meydan.' dedik. '24 Haziran'da seçim var.' dedik. 24 Haziran bir partinin seçimi falan değil, milletimiz istikbali, istiklali meselesidir. Bu anlayışla hareket edileceğine inanıyorum. Antalyalıların, Manavgatlıların gümbür gümbür sandığa giderek millet düşmanlarına gerekli cevabı vereceğine inanıyorum." dedi.

Antalya'ya yapılan yatırımlar

Hükümetleri döneminde Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Antalya'ya 2017 yılı sonuna kadar 4 milyar 280 milyon liralık yatırım yapıldığını vurgulayan Eroğlu, 19 baraj ve 3 göletin tamamlandığını, 10 baraj ve 2 göletin inşa halinde olduğunu belirtti.

Sulama konusunda da çok önemli mesafeler kat edildiğini aktaran Eroğlu, yapılan yatırımlarla kentte 449 bin 69 dekar arazinin sulamaya açıldığını, böylece Antalyalı çiftçilere yıllık 471 milyon lira ilave gelir artışı sağlandığını dile getirdi.

Eroğlu, "Arkadaşlara hedef gösterdim. 2018, 2019 yıllarını sulamada hamle yılı ilan ediyoruz. Antalya'da sulanabilir zirai alanı 1 milyon dekara yükselteceğiz, geliri de 1 milyar liraya yükselteceğiz. Ne kadar sulanabilir toprak varsa sulanacak." dedi.

Antalya'da 89 derenin ıslah edildiğini, 125 mesire alanı, 7 şehir ormanı kurulduğunu, 15 bal ormanı açıldığını anlatan Eroğlu, "15 bal ormanı var. Şimdi burada balda bir marka yaratılsın istiyoruz. Marka olursa balın kilogramını 25-30 liradan değil, Anzer balı gibi 800 liradan satarsınız." bilgisini verdi.

Turizmde 2023 hedefinin yılda 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri olduğunu anımsatan Eroğlu, bu hedefi gerçekleştirmenin lokomotifinin de Antalya olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'yı çok sevdiğini ve kendisine "GAP var, KOP var, sen de bu bölgenin evladı diye geçiniyorsun, bu bölge için çok güzel bir proje hazırla." diye talimat verdiğini dile getiren Eroğlu, "Akdeniz Gelişim Projesi" adıyla çok kapsamlı bir proje hazırladıklarına dikkati çekti.

"Bu yatırımları nasıl yapıyoruz?"

Söz konusu yatırımlar için parayı hükümetin verdiğini, Cumhurbaşkanının, Başbakanın onayladığını belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bu yatırımları nasıl yapıyoruz? Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 3 büyük hortum kesildi. Daha önce Türkiye'de toplanan vergilerin yüzde 86'sı faiz lobisi tarafından alınıyordu, geriye bir şey kalmıyordu. İkincisi ilaç lobisi vardı. Hatırlayın eskiden aldığınız bir ilacı kaç liraya alıyordunuz, şimdi kaç liraya alıyorsunuz? Benim 2002 yılında çocuklara 6 sıfır da varken 63 milyon liraya aldığım bir antibiyotik vardı. Enflasyonu koyarsanız şimdi o ilacın parası 450 lira olacaktı. Şimdi o ilaç 9 lira. Üçüncüsü de ihale lobisi vardı. Al gülüm, ver gülüm. 3 hortum, faiz, ilaç ve ihale lobisinin hortumu kesilince artık o toplanan vergiler size hizmet olarak yağıyor. Başka bir şey yok."

Verimli orman

Törende konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya'nın yüzde 56'sını kaplayan ormanların büyük bölümünün verimli olduğunu dile getirerek "Ama biz bunu yeterli görmüyoruz, ormanlarımızın tamamının verimli olması için çalışıyoruz." dedi.

Şu ana kadar Antalya'ya 100 köyde 81 bin adet meyveli orman fidanının toprakla buluşturulduğunu ve köylünün istifadesine sunulduğunu belirten Karacabey, fidanları diktiklerini, 3 yıl bakımını yaptıklarını ve 49 yıllığına köylülere eşit bir şekilde dağıtılarak sertifika belgesini verdiklerini söyledi.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu da bugünkü törenle Manavgat Çardak Barajı, Korkuteli Kızılaliler Göleti, Demre Çağman Göleti, Korkuteli Kızılaliler Göleti sulaması, Korkuteli Kargalık tersip bendi, Korkuteli Saksağan tersip bendi ve Demre Çevreli Ovası drenajının temelinin atılacağını dile getirdi.

Törene katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de yatırımlar için teşekkür etti.

DSİ'nin temeli atılan 7 tesisi, Orman Genel Müdürlüğünün ağaçlandırma tesis, ağaçlandırma bakım, gelir getirici tür tesis edilmesi, orman gençleştirme, orman yolları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı günübirlik kullanım alanı düzenlemeleri ile Köprülü Kanyon Milli Parkı seyir terası projelerinin toplam bedelinin 166 milyon lira olduğu kaydedildi.