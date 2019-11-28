Hortumla 100 litre mazot çalıp kayıplara karıştılar
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Hortumla 100 litre mazot çalıp kayıplara karıştılar

Giresun'da hortum ile iş makinası ve çekiciden 100 litre mazot çalındı.

28.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:55
Hortumla 100 litre mazot çalıp kayıplara karıştılar

'da hortum ile iş makinası ve çekiciden 100 litre mazot çalındı.


Olay, ilçesine bağlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hidroelektrik Santral Barajı mevkiinde yol kenarında park halinde bulunan Ş.C.'ye ait iş makinası ve çekicinin yakıt deposunda hortum vasıtasıyla kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce mazot hırsızlığı gerçekleşti.


100 litre mazotun çalındığı olayla ilgili yapılan ihbar sonucu bölgede kırmızı renkli bir otomobilin görüldüğü bilgisini alan jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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