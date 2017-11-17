Hortumdan zarar gören vatandaşların durumu Bakanlar Kurulunda görüşülecek

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ:

" Hasar tespit çalışmaları bittiğinde konuyu Bakanlar Kurulunda görüşüp elimizden gelini yapacağız"



ANTALYA - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Antalya'nın Kumluca, Finike ve, Demre ve Kaş ilçelerinde geçtiğimiz gün yaşanan hortum felaketinden zarar gören vatandaşlarla ilgili yapılacak çalışmanın Bakanlar Kurulunda görüşülüp karara bağlanacağını açıkladı.

Antalya Havalimanından hareketinden önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, büyük maddi hasara sebep olan horumdan zarar gören bölgede Büyükşehir Belediyesi, Antalya Valiliği'nin incelemelerde bulunduğunu, son alarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın da bölgeye giderek hortumdan zarar gören vatandaşlarla bizzat görüştüğünü belirterek"Seralarda büyük ölçüde zarar olduğunu zaten biliyoruz, tespitler yapıldı, yarın tam hasar tespiti de tamamlandıktan sonra vatandaşa bu hususta nasıl destek olacağımızı Bakanlar Kurulumuza götüreceğiz, Başbakanımıza götüreceğiz, tartışacağız ve hükümet olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

Seralarla birlikte seraların yanında seracılık yaparken konaklamak için kulanılan mekanların da hasara uğradığını hatırlatan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, şöyle konuştu:"Onlar için de ilk tedbir olarak Belediye Başkanımız bizden 50 konteyner istedi, onlar yerlerine yerleştirildi artık barınamayacak vatandaşlar için bu imkan devreye sokuldu, bunun dışında özellikle TARSİM ve diğer ihtiyaçlarla ilgili politikalar açısından da buradaki tespitleri Bakanlar Kurulumuza götürüp bir hal yoluna koymaya çalışacağız, tabiiki maddi hasardan dolayı üzüntülüyüz ama can kaybı ve ağır yaralanma yok çok şükür" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın girişimiyle, talep ettikleri konteynerlerin çok kosa sürede bölgeye ulaştırıldığını belirterek"Hortum sonrası evlerinde hasar oluşan vatandaşlarımız sokakta kalmasın diye sayın Başbakan yardımcımıza talebimizi çok hızlı bir şekilde ilettik. Konteynerler aynı akşam çok hızlı bir şekilde aynı akşam antalyaya intikal etti sayın Başbakan Yardımcımıza Antalya'ya olan ilgileri için teşekkür ediyorum" dedi.