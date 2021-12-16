Hortumda yıkılan evinde piyano çaldı - Haberler
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Hortumda yıkılan evinde piyano çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

ABD'nin Kentucky eyaletindeki hortum felaketinin ardından yıkılan evine gelen bir kişi, evdeki enkazın arasında piyano çaldı.

ABD'nin Kentucky eyaletindeki hortum felaketinin ardından yıkılan evine gelen bir kişi, evdeki enkazın arasında piyano çaldı.

ABD'de meydana gelen hortum felaketinden en çok etkilenen Kentucky'de yürekleri ısıtan bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. Mayfield'den yaklaşık 100 mil uzakta olan Bremen'de yaşayan Jordan Baize, hortum felaketinin ardından geldiği evinde enkaza rağmen hasar alan piyanosu ile Bill ve Gloria Gaither'ın There's About That Name adlı parçasını çaldı.

Baize'nin kardeşi Whitney Brown tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntü, binlerce kişinin beğenisini topladı. Görüntüde, evin çatısının ise tamamen yıkıldığı görüldü.

Hortum felaketinden en fazla etkilenen eyalet olan Kentucky'de şu ana kadar 71 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. - KENTUCKY

Hortumda yıkılan evinde piyano çaldı

Hortumda yıkılan evinde piyano çaldı

Hortumda yıkılan evinde piyano çaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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