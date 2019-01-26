Hortumda Kaybolan Buse'nin Okulundan 'destek' Açıklaması

ANTALYA'DA yaşanan hortum faciasında annesiyle birlikte yolculuk yaptığı arabanın dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan 20 yaşındaki Buse Acar'ın öğrencisi olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden (DAÜ) açıklama yapıldı. Açıklamada 'Dualarımız Buse için' denilerek, sürecin takibi için bir öğretim üyesinin görevlendirildiği belirtildi.

'DUALARIMIZ BUSE İÇİN'

DAÜ'den yapılan yazılı açıklamada şöyle:

"Türkiye'nin Antalya ilinde meydana gelen hortum faciasında annesiyle birlikte yolculuk yaptığı arabanın dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan, Üniversitemiz Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Kader Buse Acar için büyük bir üzüntü duymaktayız. Olayın öğrenildiği ilk andan itibaren DAÜ Rektörlüğü olarak Antalya'daki resmi makamlarla irtibata geçerek olayla yakinen ilgilenilmiş ve bu sabah itibarı ile DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Dr. Öğrt. Üyesi Turgay Bülent Göktürk, Rektörlüğümüz tarafından görevlendirilerek, söz konusu öğrencimizin ailesi ile görüşmek ve olayı yerinde takip etmek amacıyla Antalya'ya gitmiştir. Bu vesile ile olayda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı dileriz. Tüm dualarımızın öğrencimizle birlikte olduğunu kamuoyunun bilgilerine sunarız." - Karahasan

Kaynak: DHA