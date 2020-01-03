Hortumda evlerinin çatısı uçan aile bebekleriyle perişan oldu

03.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:22

Adana'da geçen hafta çıkan hortumda evlerinin çatısı uçunca kurdukları çadırda yaşayan aile, bebekleriyle perişan oldu.



Adana'da geçen hafta cumartesi günü akşam saatlerinde Karataş ilçesinde, denizde hortum çıktı ve yaklaşık 30 kilometre boyunca ilerledi. Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'ne ulaştığında ise hortum işsiz Medet Dağtekin'in evini vurdu.



Hortumda Dağtekin'in, eşi Çağla, çocukları Yeşim (1,5) ve Melike (4 aylık) için varını yoğunu ortaya koyarak yaptırdığı evin çatısı uçtu. Uçan çatı düştüğü komşularının evinin balkonuna da zarar verdi. Evlerinde misafirleri varken birden çatıları uçan ailenin daha sonra da yağan yağmurlarda bütün eşyaları kullanılamaz hale geldi. Evlerinin yanındaki boş arsaya küçük bir çadır kuran aile şimdi burada yaşamlarını sürdürüp kendilerine gelecek yardımı bekliyor.



Kendisinin de çatı uçtuktan sonra enkazın altında kaldığını belirten Medet Dağtekin, "Abimler misafirliğe gelmişlerdi. Dışarıdan da ses geliyordu. Bir baktım ki hortum. Hemen kızımı aşağıya indirdim daha tam kapıdan çıkmadan çatı havaya uçtu. Diğer kızım tahtaların altında kaldı. Ben onu çıkarttım sonra ben tahtaların altında kaldım. Beni de abimler çıkarttı. Benim evimin çatısını yapsınlar bana yeter. Çocuklarımla rezil oldum. Çadırda kalıyorum. Her şey mahvoldu. Sağlam bir şeyimiz kalmadı" diye konuştu.



Çağla Dağtekin ise, "Eşimin yanına yetiştim ama çatı uçtu. Bebeğim beşiğin altında kaldı. Kıyamet koptu zannettim. Şimdi çadırda kalıyoruz. Yetkililer yardım etsin. Her şey olduğu gibi duruyor. Çocukların sütü bile kalmadı. Bu soğukta çocuklar da hasta oldu" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA