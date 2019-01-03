Hortuma Yakalanan Avustralyalı Yamaç Paraşütçü Ölümden Döndü

Hortuma Yakalanan Avustralyalı Yamaç Paraşütçü Ölümden Döndü

Avustralya'nın güney batısında yer alan New South Wales eyaletinin Tamworth şehrinde görülen şiddetli rüzgar ve hortum, o esnada yamaç paraşütü yapmakta olan bir sporcunun korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Avustralya'nın güney batısında yer alan New South Wales eyaletinin Tamworth şehrinde görülen şiddetli rüzgar ve hortum, o esnada yamaç paraşütü yapmakta olan bir sporcunun korku dolu anlar yaşamasına neden oldu

Kaynak: Euronews.com

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