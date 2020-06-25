'Hortuma, hortumlu müdahale videosu' sosyal medyada ilgi gördü
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'Hortuma, hortumlu müdahale videosu' sosyal medyada ilgi gördü

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğü'nde tahminci Melik Ahmet Taştan'ın, Twitter'da, hortumu su tutarak uzaklaştırmaya çalışan kişinin videosunu paylaşması büyük ilgi gördü.

'Hortuma, hortumlu müdahale videosu' sosyal medyada ilgi gördü
25.06.2020 15:32 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:35

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğü'nde tahminci Melik Ahmet Taştan'ın, Twitter'da, hortumu su tutarak uzaklaştırmaya çalışan kişinin videosunu paylaşması büyük ilgi gördü. 

Taştan, vatandaşları uyarmak için videoyu paylaştığını söyledi. Melik Ahmet Taştan, 2016 yılında Mardin'de çekildiği öğrenilen ve çevreyi tehdit eden hortumu, hortumla su tutarak uzaklaştırmaya çalışan kişinin videosunu Twitter'da paylaştı. Taştan'ın, "Hortuma karşı en etkili yöntem, çivi çiviyi söker mantığıyla hareket edip hortumla su tutmaktır. Bakın gördüğünüz gibi hortum nasıl da uzaklaşıyor. Şaka bir tarafa bu şekilde şeytan kuleleri bile cisimleri savurduğu için tehlikeli olacağından yaklaşmamak ve korunmak en doğrusu" mesajıyla paylaştığı video, büyük ilgi gördü.

Taştan, İstanbul'da meydana gelen hortumdan sonra Güneydoğu Anadolu bölgesinde sık sık görülen şeytan kulesi hortumlarına karşı vatandaşları uyarmak amacıyla videoyu paylaştığını söyledi. Taştan, videoyu sosyal medyada gördüğünü ve uyarı amaçlı paylaştığını, bu tip hortumların cisimleri fırlatma tehlikesi bulunduğu için yaklaşılmaması gerektiğini belirtti.


Kaynak: DHA

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