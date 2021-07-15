Hortum vinçte çalışırken yakaladı
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Hortum vinçte çalışırken yakaladı

Hortum vinçte çalışırken yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta aniden çıkan hortum işçileri vinçte yakaladı, yaşanan panik cep telefonu ile kaydedildi.

Sivas'ta aniden çıkan hortum işçileri vinçte yakaladı, yaşanan panik cep telefonu ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta Yenişehir Mahallesinde yapımı devam eden İtfaiye Binası şantiyesinde yaşandı. İnşaat işçilerinin vinçte çalıştığı sırada aniden bir hortum çıktı. Metrelerce uzunluktaki hortuma vinçte çalışırken yakalanan işçiler panik yaşadı. İçlerinden birisi ise bu anları neşeli bir şekilde cep telefonu ile kayıt altına aldı. Diğer işçilerin yaşadığı panik görüntülere yansıdı. - SİVAS

Hortum vinçte çalışırken yakaladı
Hortum vinçte çalışırken yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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