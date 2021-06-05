Hortum seraların naylonlarını böyle uçardı

Hortum seraların naylonlarını böyle uçardı 10 dönüm alanda etkili olan hortumda seralar zarar gördü Antalya'nın Finike İlçesi'nde meydana gelen kısa süreli hortumda kavun ve salatalık seraları zarar gördü.

Hortum seraların naylonlarını böyle uçardı

10 dönüm alanda etkili olan hortumda seralar zarar gördü

ANTALYA - Antalya'nın Finike İlçesi'nde meydana gelen kısa süreli hortumda kavun ve salatalık seraları zarar gördü. Hortumun seraların üzerinde bulunan naylonları uçurması ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hortum öğle saatlerinde Saklısu Mahallesinde çıktı. Örtü altı üretimin yapıldığı 10 dönümlük alanda etkili olan hortum nedeni ile birçok kavun ve salatalık sera zarar gördü. Vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntülerde sera naylonlarının hortum ile birlikte uçtuğu görüldü. Yaşananlardan ötürü üzgün olduğu görülen çiftçiler ise seraları onarmak için çalışmalara başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı