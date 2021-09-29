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Hortum seralara zarar verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hortum seralara zarar verdi

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Osmankalfalar Mahallesi'nde meydana gelen hortum bazı seralara ve içerisindeki mahsullere zarar verdi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Osmankalfalar Mahallesi'nde meydana gelen hortum bazı seralara ve içerisindeki mahsullere zarar verdi.

Osmankalfalar Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde ortaya çıkan hortumda Olcay Özen isimli üreticiye ait 4 bin metrekarelik sera zarar gördü. Hortum seranın üzerindeki naylonu uçururken domateslere de zarar verdi. - ANTALYA

Hortum seralara zarar verdi

Hortum seralara zarar verdi

Hortum seralara zarar verdi

Hortum seralara zarar verdi

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