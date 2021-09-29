Hortum seralara zarar verdi
Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Osmankalfalar Mahallesi'nde meydana gelen hortum bazı seralara ve içerisindeki mahsullere zarar verdi.
ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Osmankalfalar Mahallesi'nde meydana gelen hortum bazı seralara ve içerisindeki mahsullere zarar verdi.
Osmankalfalar Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde ortaya çıkan hortumda Olcay Özen isimli üreticiye ait 4 bin metrekarelik sera zarar gördü. Hortum seranın üzerindeki naylonu uçururken domateslere de zarar verdi. - ANTALYA