Hortum, Sebze Üretimini Yüzde 10 Oranında Düşürdü

Antalya'da yaşanan hortum felaketi sonrası 26 bin dönümlük alanın etki gördüğü ve sebze üretiminde yüzde 10'luk bir gerileme yaşandığı bildirildi. Söz konusu düşüşün fiyatları yüzde 5 ile 10 arasında etkileyeceğini kaydeden Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyocuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, "Ürün olmadığı için ihracat da yapamıyoruz. Kaliteli ürün yok. Bu eksikliği yaşıyoruz şu anda" dedi.

Antalya ve ilçelerinde yaşanan hortum ve fırtına, sebze ve meyve üreticilerini olumsuz yönde etkiledi. Özellikle örtü altı sebzenin merkezi Kumluca ve Demre ilçelerinde seralar ve ekili alanlar zarar görürken, Finike'de de yine seralar ve narenciye ürünleri fırtına ve hortumdan zarar gördü. Toplamda 26 bin dönümlük alanın zarar gördüğü bildirilirken, bunun 3 bin 200'lük dönümünün örtü altı sebze üretiminin yapıldığı bölgeler olduğu kaydedildi. Söz konusu zarar sonrası sebze üretiminde yüzde 10'a varan bir düşüş yaşandığı ve bu durumun fiyatlara yansıyacağı belirtildi.

"Büyük bir sıkıntı var"

Sebze üretiminde çiftçinin yaşadığı zorluklara işaret eden Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyocuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, yaşanan hortum afeti sonrası Antalya toptancı halinde sebzede yüzde 10'a varan bir düşüş yaşandığını söyledi. Üretici ve tüketicinin düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Akcan, "Üreticiye de tüketiciye de ihtiyacımız var. Tarım ilçe müdürlüğünden aldığım bilgiye göre, Antalya ve ilçelerinde 26 bin dönümü etkiledi. 3 bin 250 dönümü örtü altı. Diğer kalan bölümü de açık alanda narenciye ve yeşillikleri etkiledi. Zaten ürünümüz kısıtlıydı şimdi daha da azaldı. Büyük bir sıkıntı var." dedi.

Yüzde 5 ila 10 zam beklentisi

Üretimdeki bu gerilemenin fiyatlara yansıyacağını belirten Akcan, "Ürün olmadığı için ihracat da yapamıyoruz. Kaliteli ürün yok. Bunun sebebi ürünün olmaması ve azalması. Bu olaylardan sonra yüzde 5-10 arasında fiyat artışı yansıyacaktır diye düşünüyorum."diye konuştu.

Antalya halinde ise şuanda domates kalitesine göre kilogramı 4 ile 7 lira arasında, biber çeşitleri 7 liradan 12 liraya kadar, patlıcan 9 ila 12 lira arası, salatalık 3,5 lira, marul 2 lira (tanesi), kabak 5 lira, limon 1-1,5 liradan ve portakal da 50 kuruş ile 1 liradan satışı gerçekleşiyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA