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Hortum esnasında yaşadıkları korku dolu anları anlattılar

İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - Haberler | Güncel

Hortum esnasında yaşadıkları korku dolu anları anlattılar Paniğe yol açan hortum saniye saniye işte böyle kaydedilmiş Birçok vatandaş korkarak kaçarken, bazıları ise o anları ölümsüzleştirdi Korku dolu anları anlatan Aziz Çabuk: "Olağanüstü bir olaydı, insanlar kaçıştı" Aysel Vural: "Daha...

Hortum esnasında yaşadıkları korku dolu anları anlattılar

Paniğe yol açan hortum saniye saniye işte böyle kaydedilmiş

Birçok vatandaş korkarak kaçarken, bazıları ise o anları ölümsüzleştirdi

Korku dolu anları anlatan Aziz Çabuk: "Olağanüstü bir olaydı, insanlar kaçıştı"

Aysel Vural: "Daha fazla büyüyerek evlere kadar ulaşır diye korktuk"

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde akşam saatlerinde denizde çıkan hortum ilçe genelinde büyük bir panik oluşturmuştu. Kimi vatandaş kaçarken, kimisi ise yaşanan korku dolu anları ölümsüzleştirebilmek için cep telefonlarına sarıldı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Aziz Çabuk, "Karaya ulaşıp bazı yerlere zarar verecek diye çok endişelendik, korktuk. Karaya ulaşıp bazı yerlere zarar verecek diye çok endişelendik, korktuk" ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün sabah saatlerinde çıkan fırtına sonrası Karasu ilçesinin sahil açıklarında akşam saat 18.00 sıralarında hortum oluştu. Kıyıya yakın bir bölgede oluşan hortum ilçe genelinde korku dolu anlar yaşattı. Sahil kesimine doğru yaklaşan hortum ilçenin birçok farklı noktasından da görüldü. Bazı vatandaşlar korku dolu anların yaşandığı bölgeden kaçarak uzaklaşmak isterken bazıları ise cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı. Deniz içerisinde büyüyen hortum, karaya ulaştığında etkisini yitirdi. Herhangi bir zararın yaşanmadığı korku dolu dakikalara şahit olan vatandaşlar ise o anları anlattı.

Daha fazla büyüyerek evlere kadar ulaşır diye korktuk

Hortumun evlere ulaşabilme ihtimaline karşı korktuklarını aktaran Aysel Vural, "Zonguldak'tan geliyordum, Akçakoca'dan gördüm ve hortum mu yoksa bulut mu ne olduğunu anlayamadım başta. Yaklaştıkça 2 tane hortumun oluştuğunu gördüm, biri büyük diğeri küçüktü. Küçüğü çabuk kayboldu. Sahile gelince burada arabadan indim millet hep fotoğraf çekiyordu, baya büyük bir hortumdu. Daha fazla büyür mü diye korktuk, evleri de alır götürür diye heyecanlandık" dedi.

Böylesine büyük bir hortumu ilk defa gördüm

Hortumun denizden, karaya doğru büyüyerek geldiğini endişeli şekilde izlediklerini ifade eden Aziz Çabuk ise, "Dün burada iş yerimdeydim, oturuyordum ve yağmur yağmaya başladı. O esnada denize doğru baktığım zaman iki tane hortumun çıktığını gördüm. Daha öncesinde ufak hortumlar oluyordu ama şuana kadar ilk defa böylesine büyük bir hortum gördüm. Denizden, karaya doğru gelmeye başladı ve yaklaştıkça daha da büyüdü. Hayret içerisindeydik, çok şaşırdık. Karaya ulaşıp bazı yerlere zarar verecek diye çok endişelendik, korktuk. Herkes telaş içerisindeydi. Olağanüstü, dehşet bir olaydı ve insanlar kaçıştı. 15-20 dakika sonra karaya doğru ulaştı hortum, karaya geldiğinde etkisini kaybetti tabi ama kumları havaya kaldırdı. Karaya ulaştığında evlere zarar vereceğini düşünüyorduk ama yavaş yavaş etkisini kaybetti ve buradaki yola çıktığında da tamamen kayboldu gitti. Yıllardan beri buradayız ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştık, ifade edilmez bir şey, çok kötüydü" diye konuştu.

Hortum esnasında yaşadıkları korku dolu anları anlattılar

Hortum esnasında yaşadıkları korku dolu anları anlattılar

Hortum esnasında yaşadıkları korku dolu anları anlattılar

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Hortum esnasında yaşadıkları korku dolu anları anlattılar
İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - Son Dakika Haberleri
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