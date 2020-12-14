Hortum denizdeki martıları böyle savurdu
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Hortum denizdeki martıları böyle savurdu

14.12.2020 16:18 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:58

- Hortum denizdeki martıları böyle savurdu İskenderun'da fırtınada çıkan hortum büyümeden kayboldu Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına sırasında denizde çıkan hortum gemilere yaklaşırken etkisini kaybetti.

- Hortum denizdeki martıları böyle savurdu

İskenderun'da fırtınada çıkan hortum büyümeden kayboldu

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına sırasında denizde çıkan hortum gemilere yaklaşırken etkisini kaybetti.

İskenderun'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve saatteki hızı yer yer 120 km ulaşan fırtına nedeniyle bir çok mahallede ağaçlar devrildi.

İskenderun Körfezinde oluşan hortum ise gemilere yaklaşırken etkisini kaybetti. Hortumun denizdeki martıları savurması ise kameralara yansıdı.

Fırtınada şehir merkezinde sürüklenen çöp konteynerleri ise arabalara çarptı.

Hortum denizdeki martıları böyle savurdu
Hortum denizdeki martıları böyle savurdu
Hortum denizdeki martıları böyle savurdu
Hortum denizdeki martıları böyle savurdu
Hortum denizdeki martıları böyle savurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET SEHER

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