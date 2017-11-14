Hortum, Bozyazı'da Muz Seralarını Yıktı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen hortumda çok sayıda muz serası zarar gördü. Hortum, yaklaşık 20 dönümlük seraya zarar verirken, maddi zararın yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtildi.



Sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Çubukkoyağı Mahallesi Kürtler Bucağı mevkiinde denizde oluşan hortum, karaya çıkarak geçtiği Çubukkoyağı Mahallesinde bulunan bazı seralarda çok büyük oranda hasara neden oldu. Muz üreticileri, güneşin doğmasıyla birlikte hortum ve fırtınanın verdiği zarar ve yıkılan seralarıyla karşılaştı.



Yıkılan sera içerisindeki muzları komşuları ile birlikte toplayan muz üreticisi Durmuş Ali Taluy, "İki dönüm seram yıkıldı. Tek geçim kaynağım bu sera idi. Şimdi ne yapacağım? Perişan oldum. Muzları toplama zamanı gelmişti. Şimdi hasarlı muzları almazlar. Sigorta şirketleri eski seraları sigortalamadığı için de seram sigortasızdı. Çaresizim. Devletin yardımını beklemekteyim" dedi.



Sabaha karşı hortum çıktığını söyleyen üretici Hacı Bakır ise "Sabah ortalık aydınlanınca seranın zarar gördüğünü gördüm. Tek geçim kaynağımız buydu. İki çocuk okutmaktayım. Sigorta şirketleri eski seraları sigortalamıyor. Devletimizden buna bir çözüm getirmesini istiyoruz" diye konuştu.



Seraları zarar gören üreticiler, banka ve kooperatife olan borçlarının ertelenmesini ve devletin kendilerine seralarının yapımı için maddi yardımda bulunmasını istediler.



Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı da hortumdan zarar gören üreticileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. - MERSİN