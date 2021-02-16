Horozun, aynadaki yansımasıyla kavgası şaşırttı
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Horozun, aynadaki yansımasıyla kavgası şaşırttı

16.02.2021 11:18 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:22
Horozun, aynadaki yansımasıyla kavgası şaşırttı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde horozun aynadaki yansımasıyla kavga ettiği görüntüler, izleyenleri gülümsetti.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde horozun aynadaki yansımasıyla kavga ettiği görüntüler, izleyenleri gülümsetti.

?Hatay Bulvarı'ndaki bir lastikçide, çalışanlar, kırılan lavabo aynasını dışarıya çıkarıp, tavuk ve horozların bulunduğu etrafı telle çevrili alana bıraktı. Bu sırada atılan yemi yiyen horoz, görüntüsünün yansıdığı aynaya saldırdı. Gagasıyla aynaya vuran horozu görenler, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde horozun, aynayı gaga darbeleri ile kırarak kümese döndüğü görüldü. Horozun aynadaki yansımasıyla kavgasını görüntüleyen İbrahim Göğebakan, "İş yerimizin arka bölümündeki alanda 15 tavuk ve horoz besliyorum. İş yerimizin lavabosunun aynası kırılınca biz de kümesin olduğu bölüme bıraktık. Dışarıya çıktığımızda horozun aynadaki görüntüsüyle kavga ettiğini görünce hem şaşırdım hem de güldüm. Biz de bu ilginç anı cep telefonu kamerası ile görüntüledik" dedi.


Horozun, aynadaki yansımasıyla kavgası şaşırttı
Horozun, aynadaki yansımasıyla kavgası şaşırttı
Horozun, aynadaki yansımasıyla kavgası şaşırttı
Horozun, aynadaki yansımasıyla kavgası şaşırttı
Horozun, aynadaki yansımasıyla kavgası şaşırttı
Horozun, aynadaki yansımasıyla kavgası şaşırttı
Horozun, aynadaki yansımasıyla kavgası şaşırttı
Horozun, aynadaki yansımasıyla kavgası şaşırttı
Horozun, aynadaki yansımasıyla kavgası şaşırttı
Horozun, aynadaki yansımasıyla kavgası şaşırttı
Horozun, aynadaki yansımasıyla kavgası şaşırttı
Horozun, aynadaki yansımasıyla kavgası şaşırttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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