Horozlar, Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
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Horozlar, Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

01.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:35
Horozlar, Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 11. haftasında konuk edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 11. haftasında konuk edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 11. Haftasında Denizlispor, Fenerbahçe'yi 6 Aralık Pazar günü saat 19.00'da evinde konuk edecek. Hazırlıklara başlayan yeşil siyahlı ekip, akşam saatlerinde Teknik Direktör Kenan Atik'in yönetiminde yaklaşık 1 saat süren antrenmanda kondisyon çalışmaları gerçekleştirildi. Denizlispor'da sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Mathieu Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

-İHA-

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Horozlar, Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Horozlar, Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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