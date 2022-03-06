Horozkentspor, Ankara ekibine gol olup yağdı: 8-0

DENİZLİ (İHA) - Kadın Futbol 2. Lig C Grubunda mücadele eden Üstek Group Horozkentspor, 5. hafta maçında konuk ettiği Ankara Metropolspor'u 8-0 mağlup etti. Elif Duru'nun 4 golle yıldızlaştığı maçın gollerini Sude, Havva, Ela ve Huriye kaydetti.

Üstek Group Horozkentspor, 5. hafta maçında Ankara ekibi Metropolspor'u konuk etti. Akkonak Dr. Samim Gök Stadındaki oynanan maçta yeşil siyahlılar, 10.dakikada Elif Duru ile öne geçti. 11.dakikada Sude ile 2 dakikada farkı 2'ye çıkarak Denizli ekibi, 16'da Ela Telli ile farkı 3'e çıkarırken, Elif 25.dakkada kendisinin ikinci takımının ise 4.gölünü kaydetti. İlk yarıda son sözü ise 30.dakika Elif Duru söyledi. Genç forvetin 30 dakikada hattrick yaptığı maçın ilk yarısı 5-0 sona erdi.

İlk yarıdaki üstün oyununu ikinci yarıda da sürdüren Horozkent, 68'de Huriye Selçik ile durumu 6-0 yaptı. 70.dakika Elif ile bir gol daha bulan yeşil siyahlılar, 90'da Havva İsgi ile bir gol daha bularak maçı 8-0 kazandı. Grubunda çıktığı 4.maçı da kazanan Horozkent, 12 puanla liderliğini sürdürdü. - DENİZLİ