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Horozkentspor, Alanya Demirspor'u 5-0 mağlup etti

Denizli kadın futbol takımı Horozkentspor, 3.Lig'in 3'üncü grup 12. hafta maçında Alanya Demirspor'a konuk oldu.

17.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:02
Horozkentspor, Alanya Demirspor'u 5-0 mağlup etti

kadın takımı Horozkentspor, 3.Lig'in 3'üncü grup 12. hafta maçında Demirspor'a konuk oldu. Horozkentspor kadın futbol takımı maçı 5-0 skorla kazandı.


Denizli'nin tek kadın futbol takımı Horozkent Kulübü 3.Lig'deki yolculuğuna emin adımlarla ilerliyor. 12. haftada Alanya Demirspor'a konuk olan yeşil-siyahlı ekip maçın başlamasıyla birlikte 7.dakikada Rabiya İsgi'nin ayağından gol buldu. Maçın 11'inci dakikasında ise Seda Er durumu 2-0 yaptı. Horozkentspor ilk yarıyı 2-0 üstünlükle bitirdi. Oyun üstünlüğünü koruyan Denizli ekibi ikinci yarıda yaptığı baskı ve ataklar ile maçın skoru 5-0 yaparak Antalya'dan galibiyetle döndü.


Denizli kadın futbol takımı olan Horozkentspor 12'de 12 yaparak gruptaki liderliğini sürdürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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