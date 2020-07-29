Horoz yetiştiricileri müsabaka istiyor Horoz yetiştiricileri müsabaka istiyorADANA'nın Kozan ilçesinde, dövüş horozu yetiştiren Ramazan Türkmen, horoz dövüşlerinin yasallaştırılarak, veteriner hekim ve hakem heyeti eşliğinde müsabakalar yapılması gerektiğini söyledi.

Horoz yetiştiricileri müsabaka istiyor

ADANA'nın Kozan ilçesinde, dövüş horozu yetiştiren Ramazan Türkmen, horoz dövüşlerinin yasallaştırılarak, veteriner hekim ve hakem heyeti eşliğinde müsabakalar yapılması gerektiğini söyledi. Türkmen, müsabaka sırasında horozların zarar görmemesi için gaga ve ayak kısımlarına deriden yapılan koruyucu aparatlar taktıklarını anlattı.

Kozan ilçesindeki horoz yetiştiricileri, yasak olan horoz dövüşlerinin yasallaştırılmasını istiyor. Horozların müsabaka sırasında zarar görmemesi için gaga ve ayak kısımlarına deriden yapılan koruyucu aparatların takılabileceğini belirten yetiştiriciler, veteriner hekim ve hakem heyeti eşliğinde müsabakaların yapılmasını istediklerini söyledi.

'SATIŞA HAZIR 500 HOROZUMUZ VAR'

İlçeye bağlı Hacıahmetli Mahallesi'ndeki evi ve çevresini horoz çiftliğine çeviren Ramazan Türkmen, özellikle Fransa, Almanya ve Arap ülkelerinden gelenlere bir horozu 100 ila 5 bin dolara sattıklarını belirterek, "Ben 20 bin dolara aldığım bir horozu, damızlık kullanıyorum. Yavrularını alıp satıyoruz. Pandemi dolayısıyla satışlarımızda bir durgunluk oldu. Şu an elimizde satışa hazır 500 horoz, bin 500 civarı civcivimiz var. Biz horozları dövüştürmüyoruz, müsabakaya çıkarıyoruz. Horozların bakımı için aylık 10 ila 12 bin lira harcıyoruz? diye konuştu.

MERDİVEN ALTI MÜSABAKALARA GİTMEK İSTEMİYORUZ

Horoz dövüşlerinin yasallaşması için devlet büyüklerinden destek beklediklerini kaydeden horoz yetiştiricileri, "Derneklerimizi aktif edip, bize kart versinler. Her yıl düzenli olarak vergimizi ödeyelim, kartlarımızı güncelleyelim. Merdiven altı müsabakalara gitmek istemiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bizlerden binlerce horozu toplayıp, hayvanat bahçelerine götürdüler. Şimdilerde 10 tanesi ancak yaşıyordur. Bir horoza ancak horozcu bakabilir. Burada horoz festivali düzenliyoruz. Topladığımız paranın bir miktarını muhtarlık aracılığıyla hayvan barınağına bağışlıyoruz? dedi.

Kaynak: DHA