"Horoz karası" üzümü kuraklığa rağmen verimiyle üreticisini sevindirdi

Kilis ve Gaziantep yöresinde "Kilis horoz karası" olarak bilinen siyah üzüm, bu sezon kuraklığa rağmen yüksek rekolte ile üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Kilis ve Gaziantep yöresinde "Kilis horoz karası" olarak bilinen siyah üzüm, bu sezon kuraklığa rağmen yüksek rekolte ile üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Bölge halkının en önemli geçim kaynakları arasında yer alan ve kurutulmuş olarak kış sezonunun vazgeçilmez besinlerinden olan "Kilis horoz karası" için hasat öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, AA muhabirine, üzümün kent ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kentte yaklaşık 160 bin dekar alanda üzüm üretimi yapıldığını ifade eden Özdemir, kuraklığa rağmen bu yıl yaklaşık 50 bin ton rekolte beklediklerini belirtti.

"Kilis denilince akla üzüm geliyor"

Özdemir, yaklaşık bir ay sonra hasat yapacaklarını aktardı.

Sahada çiftçileri sürekli bilgilendirdiklerini anlatan Özdemir, "Kilis horoz karası üzümümüz Musabeyli ilçemizin incisidir. Hem kalite hem de verim konusunda diğer illere nazaran öndedir. Demir, magnezyum ve kalsiyum içeriğiyle diğer üzüm çeşitlerinde olmayan vitaminler Kilis horoz karası üzümümüzde bulunuyor. Kilis denilince akla üzüm geliyor." dedi.

"Kilis horoz karası"nı hem yaş hem de kuru olarak pazarladıklarını dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her tarafına pazarlıyoruz ama Doğu Anadolu Bölgesi daha çok tüketiyor. Çünkü tamamen kan deposu. O bölge soğuk olduğundan üzümümüz daha çok oraya gidiyor. Kışın büyüklerimizin şalvarlarının cebinde Kilis horoz karası üzüm olur. Vücut sıcaklığı için çok tüketiliyor."

Rusya'ya ihracat yapıldığına dikkati çeken Özdemir, "Geçen sene pandemi dolayısıyla ihracat yapamadık ama bu sene 5 bin ton beklentimiz var. Bir ay sonra üzümlerimizi kurutarak piyasaya süreceğiz. Çiftçilerimizin hasadı hayırlı ve bereketli olsun." diye konuştu.

Tescil başvurusu yapıldı

"Kilis horoz karası"nın artık markalaştığını belirten Özdemir, üzümün tescillenmesi için başvuruda bulunulduğunu aktardı.

Üreticilerden Erol Yılmaz, bu yıl üzümün veriminden ve kalitesinden memnun olduklarını anlatarak "Geçen yılki zararımızı inşallah bu sene karşılarız. 14 dönümde üzüm üretimi yapıyorum. Dönüm başı 2 ton beklentimiz var." dedi.

Mehmet Gün ise yaklaşık 120 dönümde üzüm üretimi yaptığını belirterek, "Verim geçen yıla göre çok iyi. Kuraklık olmasaydı daha da iyi olacaktı. Üzümleri kurutarak pazara sunuyoruz. 8 ila 10 lira arasında geçen yıl sattığımız kuru üzümün bu yıl 14 ila 18 lira arasında pazar bulacağını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz