Horoz dövüşü yaptıran 16 kişiye 123 bin lira ceza
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Horoz dövüşü yaptıran 16 kişiye 123 bin lira ceza

Sivas'ta horoz dövüşü yaptırdığı tespit edilen 16 kişiye 123 bin 189 lira idari para cezası uygulandı.

31.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:43

Sivas'ta horoz dövüşü yaptırdığı tespit edilen 16 kişiye 123 bin 189 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulaş ilçesi Hacımirza köyünde Y.S'nin (34) ahırında horoz dövüşü yapıldığı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ahıra baskın düzenleyen ekipler, Y.S'ye "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak", burada bulunan 15 kişiye ise "kumar oynamak" suçlarından işlem yaptı.

Olay yerinde bulunan 3 ayrı kişiye ait 14 horoz ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Soruşturma kapsamında, horoz sahiplerine toplam 66 bin 864 lira, kumar oynayanlara ise 5 bin 925 lira idari para cezası kesildi.

Olay yerindeki 16 kişiye ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na istinaden 50 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından "Horoz dövüşüne suçüstü" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Pandemi sürecinde aldığımız tedbirleri ve hayvan sağlığını hiçe sayarak kumar oynayan, yer temin ederek aracılık eden ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek toplum sağlığını tehlikeye sokan kişilere toplam 123 bin 189 lira ceza uygulanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Horoz dövüşü yaptıran 16 kişiye 123 bin lira ceza

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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