Horoz dövüştürülen çiftliğe baskın: 40 kişiye 60 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Horoz dövüştürülen çiftliğe baskın: 40 kişiye 60 bin lira ceza

Horoz dövüştürülen çiftliğe baskın: 40 kişiye 60 bin lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te horoz dövüşü yaptırılan çiftliğe baskın düzenleyen jandarma ekipleri horoz dövüştüren 40 kişiye 60 bin 455 lira para cezası kesti.

Gaziantep'te horoz dövüşü yaptırılan çiftliğe baskın düzenleyen jandarma ekipleri horoz dövüştüren 40 kişiye 60 bin 455 lira para cezası kesti. Baskından kaçmaya çalışan kişileri jandarma tek tek yakalarken, dövüştürülen 5 horoz Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

Gaziantep'te horoz dövüştürülen at çiftliğine baskın düzenleyen Mavikent Jandarma Karakolu ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) horoz dövüştüren 40 kişiye toplamda 60 bin 455 lira para cezası idari para cezası uyguladı. Yapılan istihbari çalışma kapsamında jandarma Yağdöver Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte horoz dövüşü yaptırıldığı bilgine ulaştı. Bilgi üzerine harekete geçen jandarma Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çiftliğe operasyon düzenledi. Jandarmanın ani baskınıyla şaşkına dönen horoz dövüştüren kişiler çiftlikten kaçmaya çalıştı. Çiftlikten kaçmaya çalışan kişileri jandarma ekipleri tek tek yakaladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri baskın düzenlenen çiftlikte yakalanan 40 kişiye hayvan başına 5 bin 211 lira, sosyal mesafe kuralını ihlalden 860 lira toplamda ise 60 bin 455 lira para cezası kesti.

Dövüştürülen 5 yaralı horoz Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sır cinayeti özel ekip çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış
Sır cinayeti özel ekip çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış
Caretta carettaya eziyet eden turistlere para cezası
Caretta carettaya eziyet eden turistlere para cezası
Müebbet hapis cezası alan kuzen katiline haksız tahrik indirimli tahliye
Müebbet hapis cezası alan kuzen katiline haksız tahrik indirimli tahliye
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Varank Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Kartal Tibet Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Arda Turan Şenol Güneş Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Horoz dövüştürülen çiftliğe baskın: 40 kişiye 60 bin lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 01:29:23. #1.15#

title