Horoz dövüştürenlere polis baskını

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da bir dernekte horoz dövüştüren kişilere yönelik polis ekipleri baskın yaptı. Dövüştürülen 2 horoza el konularak, 2 kişiye idari para cezası kesildi.

Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi'ndeki bir derneğin içerisinde horoz dövüştürüldüğü ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube ve HAYDİ ekiplerinin dernekte horoz dövüştürenleri suçüstü yakaladı.

Polis ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri dövüştürülen 2 horoza el koyarken, horoz dövüştürenler hakkında 5199 sayılı hayvanları koruma kanuna istinaden idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa