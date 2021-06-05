Horoz dövüştürenlere baskın
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Horoz dövüştürenlere baskın

Horoz dövüştürenlere baskın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce merkeze bağlı İstilli Köyünde horoz dövüştüren 14 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce merkeze bağlı İstilli Köyünde horoz dövüştüren 14 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstilli köyünde kullanılmayan bir işyerinde yapılan kontrolde horoz dövüşünün yaptırıldığının tespit etti. Horoz dövüşü yaptıran 3 şüpheli hakkında adli, 11 kişi hakkında da 14 bin 696 TL idari işlem yapıldı. Dövüş için kullanılan 10 adet Hint horozu ise koruma altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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