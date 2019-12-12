Horoz dövüştürenlere 31 bin lira para cezası
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Horoz dövüştürenlere 31 bin lira para cezası

Kağızman'da horoz dövüştüren 4 kişiye 31 bin 176 lira para cezası kesildi.

12.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:55
Horoz dövüştürenlere 31 bin lira para cezası

'da horoz dövüştüren 4 kişiye 31 bin 176 lira para cezası kesildi.


Kars'ın Kağızman İlçesi'nde bir kıraathanede 'bahis' karşılığı horoz dövüştürüldüğü bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Hazırlıklarını tamamlayan polis, kıraathaneye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda horoz dövüştürdükleri tespit edilen 4 kişi gözaltına alınırken, 8 horoza el konuldu.


Horoz dövüştürdükleri tespit edilen şüpheli 4 kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü'nce 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten toplamda 31 bin 176,00 TL idari yaptırım cezası uygulandı. - KARS

Kaynak: İHA
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