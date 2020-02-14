Horoz dövüştüren şahıslara ceza
Haberler » 3. Sayfa » Horoz dövüştüren şahıslara ceza - Haberler

Horoz dövüştüren şahıslara ceza

Adıyaman'da polis ekipleri horoz dövüştüren şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişiye cezai işlem uyguladı.

14.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:21
Horoz dövüştüren şahıslara ceza

'da ekipleri horoz dövüştüren şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişiye cezai işlem uyguladı.


Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak-Kumar Büro Amirliği ekipleri horoz dövüştürüp kumar oynayan şahıslara operasyon düzenlendi.


Kumar oynanması için yer temin eden M.G isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynayan 8 şahsa idari para cezası uygulandı.


Operasyonda 3 adet horoz muhafaza altına alınarak, Tarım ve Orman Müdürlüğü teslim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler