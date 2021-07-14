Horoz dövüştüren şahsa 26 bin 55 TL ceza
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Horoz dövüştüren şahsa 26 bin 55 TL ceza

Horoz dövüştüren şahsa 26 bin 55 TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Erkilet Şehit İlhan Odabaşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin işbirliği ile düzenlenen ortak operasyonda, bahisli horoz dövüştürdüğü tespit edilen bir kişi olay yerinde suçüstü yakalandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Erkilet Şehit İlhan Odabaşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin işbirliği ile düzenlenen ortak operasyonda, bahisli horoz dövüştürdüğü tespit edilen bir kişi olay yerinde suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde bulunan adreste 'arena' olarak tabir edilen ve seyirci/oyuncu tribünü bulunan ortamdan biri yaralı toplam 5 adet dövüş horozu ve 5 adet horoz kafesine görevli ekipler tarafından el konuldu. Horoz dövüştürdüğü tespit edilen şahıs hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında müdürlük tarafından 26 bin 55 TL idari para cezası kesilirken, el konulan 5 adet dövüş horozu ekiplerce teslim alındıktan sonra Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımının yapılması için teslim edildi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "TBMM Tarım ve Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edilen yeni yasaya göre 'Hayvanları dövüştüren kişiye üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilecek' Bu nedenle vatandaşlarımızın konuyla ilgili olarak daha duyarlı olmaları, benzer olayları yetkili birimlere ihbar etmeleri önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Horoz dövüştüren şahsa 26 bin 55 TL ceza
Horoz dövüştüren şahsa 26 bin 55 TL ceza
Horoz dövüştüren şahsa 26 bin 55 TL ceza
Horoz dövüştüren şahsa 26 bin 55 TL ceza
Horoz dövüştüren şahsa 26 bin 55 TL ceza
Horoz dövüştüren şahsa 26 bin 55 TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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