Horoz dövüştüren 23 kişiye 79 bin lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Horoz dövüştüren 23 kişiye 79 bin lira ceza kesildi

Horoz dövüştüren 23 kişiye 79 bin lira ceza kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yasadışı yollarla horoz dövüştüren şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişiye 79 bin 626 lira ceza kesildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yasadışı yollarla horoz dövüştüren şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişiye 79 bin 626 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde yasadışı yollarla horoz dövüştürüldüğü ihbarını almasının ardından operasyon düzenledi. Kumar operasyonunda bahis oynattığı öne sürülen kişi ile pandemi kurallarını hiçe sayarak kumar oynayan 23 kişiye 79 bin 626 TL ceza uygulandı. İş yeri sahibi Z.A isimli şüpheliye 'kumar oynatmak için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatılırken, El konulan 9 horoz ise Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Horoz dövüştüren 23 kişiye 79 bin lira ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ekmeğinin peşindeydi! Vinçten düşen Burak, 400 TL için ölmüş
Ekmeğinin peşindeydi! Vinçten düşen Burak, 400 TL için ölmüş
Kaybolan Emine ninenin çocuklarıyla kavuşma anı görenleri duygulandırdı
Kaybolan Emine ninenin çocuklarıyla kavuşma anı görenleri duygulandırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Emel Sayın Selçuk Tekay Tuğba Coşkun
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Fatih Terim Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Horoz dövüştüren 23 kişiye 79 bin lira ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 17:36:53. #1.15#

title