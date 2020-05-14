Horosan'da iki çoban Aras nehrine düştü Horosan'da iki çoban Aras nehrine düştü Aras nehrine düşen iki kişiden biri kurtarıldı diğeri aranıyor Erzurum'un Horasan İlçesinde Aras nehrine düşen iki kişiden biri kurtarıldı, diğerini arama çalışmalarına devam ediliyor.

Horosan'da iki çoban Aras nehrine düştü Aras nehrine düşen iki kişiden biri kurtarıldı diğeri aranıyor ERZURUM - Erzurum'un Horasan İlçesinde Aras nehrine düşen iki kişiden biri kurtarıldı, diğerini arama çalışmalarına devam ediliyor. Edinilen bilgiye göre, Horasan ilçesi Çukurlar mevkiinde hayvanları yoldan çevirmek isteyen iki kişi Aras Nehrine düştü. Şahıslardan Latif Yıldırım kendi çabalarıyla kurtulurken Recep Akın akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olayın ardından Afad ve itfaiye ekipleri kayıp şahsın bulunması için çalışma başlattı. Kurtarılan şahsın hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kaynak: İHA