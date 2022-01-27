Horosan'da çığ düştü; 2 kişi kar altında kaldı (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AFAD'DAN AÇIKLAMAOlayla ilgili AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Erzurum ili Horasan ilçesinde bugün 15.00 sularında çığ meydana gelmiş olup, 2 vatandaşımızın çığ altında kaldığı bilgisi alınmıştır.
Afad'DAN AÇIKLAMA
Olayla ilgili Afad'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Erzurum ili Horasan ilçesinde bugün 15.00 sularında çığ meydana gelmiş olup, 2 vatandaşımızın çığ altında kaldığı bilgisi alınmıştır. Vatandaşlarımıza ulaşılması amacıyla Erzurum AFAD Müdürlüğü'nden 3 ekip ile JAK ekipleri olay yerine sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
Demirören Haber Ajansı - Güncel