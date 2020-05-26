Horona korona virüs ayarı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Horona korona virüs ayarı

Horona korona virüs ayarı Korona virüs horonu değiştirdi Çavuş: "Kapı gıcırtısına horon tepen insanlarız"DÜZCE – Düzce'nin Boğaziçi beldesinde Ramazan Bayramını sessiz geçirmek istemeyen vatandaşlar, sosyal mesafeli horon oynadı.

26.05.2020 10:55 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:01

Horona korona virüs ayarı

Korona virüs horonu değiştirdi

Çavuş: "Kapı gıcırtısına horon tepen insanlarız"

DÜZCE – Düzce'nin Boğaziçi beldesinde Ramazan Bayramını sessiz geçirmek istemeyen vatandaşlar, sosyal mesafeli horon oynadı. Korona virüs dolayısıyla temastan kaçınan ve sosyal mesafeyi korumayı da ihmal etmeyen vatandaşlar ellerine aldıkları çubukları tutarak horon oynadılar.

Düzce'nin Boğaziçi beldesinde oturan Çavuş ailesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayınca bahçeleri aynı olan akrabaları ile bir araya geldi. Bayramı sessiz geçirmek istemeyen aileler, Karadeniz yöresi insanı oldukları için horon oynamak istedi. Fakat korona virüs tedbirleri kapsamında temastan kaçınan aile sosyal mesafeyi korumayı da ihmal etmeyerek ellerine aldıkları çubuklarla horon oynadı. Ellerine aldıkları 1,5 metre uzunluğundaki çubuklarla horon oynayan vatandaşlar, doyasıya eğlendi.

"İşi yapanlar başarılı olduğu zaman hiçbir horon zor olmaz"

Karadenizli oldukları için horonsuz duramadıklarını belirten Salih Çavuş, "Biz Karadenizliyiz, korona virüs olduğu için böyle bir şey düşündük. Mesafeli sopalarla hem kendimiz öğrenelim hem milleti eğlendirelim diye böyle bir şey başlattık. Bu işi yapanlar başarılı olduğu zaman hiçbir horon zor olmaz" dedi.

Akrabaları ile sokağa çıkamadıklarını, genç oldukları için de hareketli olduğunu belirten Mehmet Emin Çavuş, "Bu bayram hiçbir bayram gibi olmadı. Bu bayram korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı oldu. Biz de böyle akrabalarımızla, amcalarımızla, kuzenlerimizle bir araya geldik. Baktık ki çok sessiz, sakin. Mahallede kimse yok, psikolojik sıkıntıya girdik. Kendi aramızda bir şeyler yapalım dedik. Salih amcam sağolsun sopa işini çıkarttı. Ardından maskelerimizi taktık ve horon oynamaya başladık. Kendimizce bir eğlence olsun istedik. Genciz yerimizde duramıyoruz. Enerjimiz var. Hepimiz Karadenizliyiz. Bu işi ustalaştırdık kendimizde. Kapı gıcırtısına horon tepen insanlarız biz. Müziği kurduk ambiyans güzel şehirden uzakta böyle ufak bir aktivite yapalım istedik" diye konuştu.

Mesafeli horonun daha önceki horonları arattığını dile getiren Çavuş, "Kim istemez ki herkes eskisi gibi birbirine yakın olsun, kaynaşsın, eğlensin, el ele tutuşsun. Horon bir kaynaşmadır zaten. Biz burada şunu söylemek istiyoruz. Korona virüs hayatımıza engel olamaz bizim. Biz önceden horonu el ele oynuyorsak şimdi sopa ile oynuyoruz. Ne kadar zor da olsa yendik" şeklinde konuştu.

Sosyal mesafeli horonu ev ahalisi beğeniyle izledi.

Horona korona virüs ayarı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış Haber
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Parklarda çember, kafede paravan! İşte sosyal mesafeli yaratıcı çözümler
Parklarda çember, kafede paravan! İşte sosyal mesafeli yaratıcı çözümler
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Ali Babacan, 'Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Bülent Serttaş Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Michael Jordan Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Kadın Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Horona korona virüs ayarı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 11:01:55. #1.14#
title