Horona korona virüs ayarı
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Horona korona virüs ayarı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Boğaziçi beldesinde Ramazan Bayramını sessiz geçirmek istemeyen vatandaşlar, sosyal mesafeli horon oynadı.

Horona korona virüs ayarı
26.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:50

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Boğaziçi beldesinde Ramazan Bayramını sessiz geçirmek istemeyen vatandaşlar, sosyal mesafeli horon oynadı. Korona virüs dolayısıyla temastan kaçınan ve sosyal mesafeyi korumayı da ihmal etmeyen vatandaşlar ellerine aldıkları çubukları tutarak horon oynadılar.

Düzce'nin Boğaziçi beldesinde oturan Çavuş ailesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayınca bahçeleri aynı olan akrabaları ile bir araya geldi. Bayramı sessiz geçirmek istemeyen aileler, Karadeniz yöresi insanı oldukları için horon oynamak istedi. Fakat korona virüs tedbirleri kapsamında temastan kaçınan aile sosyal mesafeyi korumayı da ihmal etmeyerek ellerine aldıkları çubuklarla horon oynadı. Ellerine aldıkları 1,5 metre uzunluğundaki çubuklarla horon oynayan vatandaşlar, doyasıya eğlendi.

"İşi yapanlar başarılı olduğu zaman hiçbir horon zor olmaz"

Karadenizli oldukları için horonsuz duramadıklarını belirten Salih Çavuş, "Biz Karadenizliyiz, korona virüs olduğu için böyle bir şey düşündük. Mesafeli sopalarla hem kendimiz öğrenelim hem milleti eğlendirelim diye böyle bir şey başlattık. Bu işi yapanlar başarılı olduğu zaman hiçbir horon zor olmaz" dedi.

Akrabaları ile sokağa çıkamadıklarını, genç oldukları için de hareketli olduğunu belirten Mehmet Emin Çavuş, "Bu bayram hiçbir bayram gibi olmadı. Bu bayram korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı oldu. Biz de böyle akrabalarımızla, amcalarımızla, kuzenlerimizle bir araya geldik. Baktık ki çok sessiz, sakin. Mahallede kimse yok, psikolojik sıkıntıya girdik. Kendi aramızda bir şeyler yapalım dedik. Salih amcam sağolsun sopa işini çıkarttı. Ardından maskelerimizi taktık ve horon oynamaya başladık. Kendimizce bir eğlence olsun istedik. Genciz yerimizde duramıyoruz. Enerjimiz var. Hepimiz Karadenizliyiz. Bu işi ustalaştırdık kendimizde. Kapı gıcırtısına horon tepen insanlarız biz. Müziği kurduk ambiyans güzel şehirden uzakta böyle ufak bir aktivite yapalım istedik" diye konuştu.

Mesafeli horonun daha önceki horonları arattığını dile getiren Çavuş, "Kim istemez ki herkes eskisi gibi birbirine yakın olsun, kaynaşsın, eğlensin, el ele tutuşsun. Horon bir kaynaşmadır zaten. Biz burada şunu söylemek istiyoruz. Korona virüs hayatımıza engel olamaz bizim. Biz önceden horonu el ele oynuyorsak şimdi sopa ile oynuyoruz. Ne kadar zor da olsa yendik" şeklinde konuştu.

Sosyal mesafeli horonu ev ahalisi beğeniyle izledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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