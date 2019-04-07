Horon Oynadıktan Sonra Kalbi Duran Adam Öldü
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde düzenlenen bir eğlencede, horon oynadıktan sonra kalbi duran kişi yaşamını yitirdi.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde düzenlenen bir eğlencede, horon oynadıktan sonra kalbi duran kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Özkürtün beldesinin Karaçukur Mahallesi'nde düzenlenen bir eğlencede, katılımcılarla birlikte horon oynayan 51 yaşındaki Hasan Kabadayı bir süre sonra fenalaştı.
Çevredekilerce olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Kabadayı'nın kalbinin durduğunu belirledi.
Olay yerinde yapılan müdahaleden sonuç alamayan sağlık ekipleri, Kabadayı'yı Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Kabadayı'ya, hastanede yapılan müdahaleden de sonuç alınamadı.
Kabadayı'nın cenazesinin bugün ikindi namazı sonrası Karaçukur Cami Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: AA