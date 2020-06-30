Horma Kanyonu'na yapılan yeni yatırımlar hizmet için gün sayıyor
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Horma Kanyonu'na yapılan yeni yatırımlar hizmet için gün sayıyor

Vidalarla kayalara çivilenen ahşap platform ile bir ucundan diğer ucuna geçilebilen Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'na daha fazla ziyaretçi ağırlanması için yapılan "Horma Kanyonu Mesire Alanı Projesi"nde sona gelindi.

Horma Kanyonu'na yapılan yeni yatırımlar hizmet için gün sayıyor
30.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:28

Vidalarla kayalara çivilenen ahşap platform ile bir ucundan diğer ucuna geçilebilen Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'na daha fazla ziyaretçi ağırlanması için yapılan "Horma Kanyonu Mesire Alanı Projesi"nde sona gelindi.

Zarı Çayı'nın yüzyıllara uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu, son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi.

Doğal güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak amacıyla son dönemde yapılan yatırımlarla kanyona gelen ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor.

Kanyona gelen turistleri ağırlamak amacıyla Pınarbaşı Belediyesince hazırlanan "Horma Kanyonu Mesire Alanı Projesi", Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansınca (KUZKA) kabul edildi. Geçen sene yıl yapımına başlanan proje, bitme aşamasına geldi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin doğal güzellikleri ile ön plana çıktığını söyledi.

Kanyona son dönemde önemli yatırımlar yapıldığını belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Horma, içinde 3 kilometrelik yürüyüş platformu olan, çok fazla bitki çeşitliğine sahip, doğal akvaryum görünümünde bir kanyon. İçerisinde 3 kilometre boyunca geriye dönmek istemeyeceğiniz, Türkiye'de de bir başka yerde göremeyeceğiniz doğal bir güzellik."

Horma Kanyonu'na gelen misafirleri ağırlayacakları bir yere ihtiyaçları olduğunu aktaran Yaşar, "KUZKA'ya bir proje hazırlayarak verdik. Yüzde 75'i KUZKA yüzde 25'i de belediye imkanımızla karşıladığımız yaklaşık 3 milyon liralık mesire alanı projesini gerçekleştirdik. İnşaatın yaklaşık yüzde 80'i tamamlandı. Temmuz ayı sonuna bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Salgın sürecinin yatırımları geciktirdiğini ifade eden Yaşar, "Şu tarihlerde bu inşaatı tamamlayıp açılışını yapmanın heyecanı duyuyor olacaktık ancak pandemi bizi bu alanda da etkilediği için bu günlere kaldık. Yaklaşık 15 gündür hızlı bir şekilde çalışıyoruz, en kısa zamanda nihayete erdirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Projede hakkında bilgi veren Yaşar, "Burada alışveriş için 10 dükkan bulunacak. Yöresel ürünler ve hediyelik eşyalar satılacak. İnsanların dinlenmesi için kameriye bulunacak. Restoran hizmeti verilecek. Seyir kulemiz var. Seyir kulesinden kanyonun içerisi seyredilecek. İçeride doğal bir saklı bahçemiz var. Dışarıda ne kadar sıcak bir ortam olursa olsun serinlemek adına eşsiz ortam olacak. İbadetini yapmak isteyenler için de mescit bulunacak." ifadelerini kullandı.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç de bölgedeki ekonomik potansiyeli harekete geçirerek sosyal refahın artırılması amacıyla 2019 yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı'nı hayata geçirdiklerini anlattı.

Bu kapsamda Horma Kanyonu'na yapılan yatırımlara destek verdiklerini ifade eden Genç, bölge turizmini geliştirecek projelere destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Manşet

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