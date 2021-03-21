Horma Kanyonu, kar altında ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor
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Horma Kanyonu, kar altında ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor

21.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:33
Horma Kanyonu, kar altında ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor

Kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformu ile maceraseverlerin uğrak noktası haline gelen Horma Kanyonu, kar altında ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformu ile maceraseverlerin uğrak noktası haline gelen Horma Kanyonu, kar altında ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu, kar yağışının ardından beyaza büründü. Yeşillikleriyle ayrı güzelliklere sahip olan Horma Kanyonu, beyaz örtü altında da ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunuyor. Zarı Çayı üzerinde oluşan Horma Kanyonu, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle son olarak kayalara çivilerle monte edildi. Yaklaşık 3 kilometrelik ahşap platform sayesinde bir ucundan diğer ucuna yürüyerek geçilebilir hale gelen Horma Kanyonu, yaz mevsiminde olduğu kadar kış mevsiminde de ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor.

Baharda yeşilin, sonbaharda sarı ve kırmızının tonlarıyla ziyaretçilerine doyumsuz manzaralar sunan Horma Kanyonu, kar yağışının ardından beyaz gelinliğe büründü. Bu eşsiz güzellikleri görmek isteyen doğaseverler ise, Horma Kanyonunu ziyaret etmeyi sürdürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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