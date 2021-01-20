Horma Kanyonu kar altında doyumsuz manzaralar sunuyor
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Horma Kanyonu kar altında doyumsuz manzaralar sunuyor

20.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:05
Horma Kanyonu kar altında doyumsuz manzaralar sunuyor

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu, kar yağışının ardından bembeyaz görüntüsüyle muhteşem manzaralar sunuyor.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu, kar yağışının ardından bembeyaz görüntüsüyle muhteşem manzaralar sunuyor.

Zarı Çayı'nın yüzyıllara uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu, son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platform sayesinde bir ucundan diğer ucuna yürüyerek geçilebilir hale getirildi.

Baharda yeşilin, sonbaharda sarı ve kırmızının tonlarıyla ziyaretçilerini büyüleyen kanyon, kar yağışının ardından beyaz gelinliği giydi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin, Batı Karadeniz'in parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Pınarbaşı'nın doğa turizminde kendini öne çıkartarak Türkiye genelinde tanınır hale geldiğini vurgulayan Yaşar, "Horma Kanyonu, doğa turizminde lokomotifimiz konumunda. İçindeki 3 kilometrelik yürüyüş yoluyla Türkiye'de başka örneği olmayan Horma, 4 mevsim kendini gösteriyor. Horma, baharda yeşili, yazın serinliği, sonbaharda renk cümbüşü, kışın da beyaz gelinliğiyle muhteşem bir görüntüye sahip." dedi.

Dikkat edilmesi koşuluyla 3 kilometrelik yolun kar altında yürüyerek geçilmesine izin verdiklerini belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Karlı havada beyaz örtünün olduğu ortamda Horma Kanyonu yürüyüşü keyif veriyor. Yürüyen arkadaşların memnuniyetini görüyoruz. İçeride fotoğraf ve video çekimleri yapılıyor. Muhteşem görseller ortaya çıkıyor. Horma Kanyonu'nun bitiminde karşımıza Ilıca Şelalesi çıkıyor. Görüntüsü ve güzelliği ile 'saklı cennet' dediğimiz şelale ayrı bir görsellik sunuyor."

İlçenin doğal güzelliklerinin bununla bitmediğinin altını çizen Yaşar, "Horma Kanyonu'nun yanında dünyanın en derin ikinci büyük kanyonu olan Valla Kanyonu var. Valla Kanyonu seyir terasları ayrı bir heyecan sunuyor. Mağaralarımız ayrı güzelliklere sahip. Pınarbaşı'nı ziyaret ettiğinizde muhteşem görüntüleri görmemiz mümkün." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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