Horizon: Zero Dawn - Complete Edition'ın Steam Fiyatı Arttı
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Horizon: Zero Dawn - Complete Edition'ın Steam Fiyatı Arttı

Horizon: Zero Dawn - Complete Edition, önümüzdeki ay PC oyuncularıyla da buluşacak. Şu anda ön-sipariş ile alınabiliyor.

Horizon: Zero Dawn - Complete Edition'ın Steam Fiyatı Arttı
05.07.2020 00:39 | Son Güncelleme: 05.07.2020 00:43

Horizon: Zero Dawn - Complete Edition, önümüzdeki ay PC oyuncularıyla da buluşacak. Şu anda ön-sipariş ile alınabiliyor. Ne var ki Steam versiyonunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Horizon: Zero Dawn - Complete Edition'ın Steam fiyatı artık 77 TL değil.

Guerrilla Games tarafından geliştirilmiş olan Horizon: Zero Dawn, 2017 yılının Mart ayında PlayStation 4 için özel olarak satışa sunulmuştu. Hollanda menşeli stüdyonun üzerine etiket olarak yapışan Killzone serisinin dışına tür olarak da çıkışı anlamına gelen aksiyon-rol yapma oyunu, bildiğiniz gibi geçtiğimiz Mart ayı içerisinde PC için de duyurulmuştu.

Horizon: Zero Dawn - Complete Edition adı altında çıkacak olan oyunun PC versiyonu, hem Epic Games Store hem de Steam üzerinden bizlerle buluşacak. Çıkış zamanı olarak Yaz mevsimine işaret ediliyordu. Önceki gün yapılan duyuru ile en nihayetinde beklememiz gereken zamanı öğrenmiştik. Horizon: Zero Dawn - Complete Edition, 7 Ağustos 2020 tarihinde PC platformuna çıkışına gerçekleştirecek. Duyuru ile birlikte ön-siparişe açılmıştı.

Horizon: Zero Dawn - Complete Edition'ın Steam Fiyatı Ne Oldu?

Eğer vakit kaybetmeden Steam üzerinden hemen satın almışsanız, şanslı olduğunuzu söyleyelim. Çünkü henüz satın almamış olan oyuncular için oyunun ön-sipariş fiyatı 77 TL yerine artık 275 TL oldu. Epic Games Store tarafında ise henüz bir fiyat artışı yaşanmış değil. Halen 79 TL olarak görünüyor ama bu mağazada da olası bir fiyat artışı yaşanabilir. Yani oyunu Epic Games Store üzerinden satın almayı istiyorsanız, elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Horizon: Zero Dawn - Complete Edition, PC platformunda çok geniş ekran desteği, yüksek çözünürlük ve kare hızı, dinamik yeşillik ve ağaç yapraklar, geliştirilmiş yansımalar, ayrıntılı grafik seçenekleri, klavye ve kontrol kolu tuş atamaları gibi özellikler sunacak. Dünün duyurusuna özel olarak yayınlanan ve PC özelliklerinin tanıtımının yapıldığı fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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