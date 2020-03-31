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Anne, Teknoloji

Horizon: Zero Dawn Çizgi-Romanı Bu Yaz Çıkıyor

Bu sene Horizon: Zero Dawn için önemli sayılabilecek bir sene olacak. Bildiğiniz gibi oyunun PC versiyonu bu yılın ilerleyen zamanlarında satışa sunulacak.

31.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:49
Horizon: Zero Dawn Çizgi-Romanı Bu Yaz Çıkıyor

Bu sene Horizon: Zero Dawn için önemli sayılabilecek bir sene olacak. Bildiğiniz gibi oyunun PC versiyonu bu yılın ilerleyen zamanlarında satışa sunulacak. Tabii ki beklenmedik bir ertelenme durumu yaşanmazsa. PC versiyonunun yanı sıra bu yıl Horizon: Zero Dawn çizgi-roman serisi de yayınlanacak.

Titan Comics tarafından yayınlanacak olan çizgi-roman serisinin ilk sayısı 22 Temmuz 2020 tarihinde hem basılı hem de dijital olarak satışa sunulacak. Oyunun da senaryosuna katkıda bulunan Anne Toole, çizgi-roman serisinde de yazarlık yapacak. Çizimler ise Ann Maulina tarafından hazırlanacak.

Horizon Zero Dawn çizgi-roman serisi

Çizgi-roman serisinin hikayesi, Horizon: Zero Dawn oyununun sonrasındaki bir zamanda geçecek ve Aloy hanım kızımızın kendisi gibi avcı olan arkadaşı Talanah Khane Padish'in başından geçenleri anlatacak. Yayınlanan basın bildirisindeki detaylara göre, Aloy'un ortadan kaybolmasından sonra Talanah kendisi için yeni bir amaç arayışındadır. Bu sırada vahşi doğada yeni bir tehdit ortaya çıkar ve Talanah da bu tehdidi bertaraf edebilmek için harekete geçer. Hikayede yeni bir katil makine türünün ortaya çıkışına da tanık olacağız. Bakalım bu yeni tür, devam oyununda da karşımıza çıkacak mı?

Bu arada, Horizon: Zero Dawn oyununun öncesini anlatan bir çizgi-romanın 2 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Free Comic Book Day kapsamında dağıtılması planlanıyordu ama tahmin edebileceğiniz üzere COVID-19 tehdidi bu etkinliğin de ileri bir tarihe alınmasına neden oldu. Ancak çizgi-romanın yine de belirtilen tarihte yayınlanması bekleniyor.

Kaynak: Tamindir

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