Horizon: Zero Dawn Bir Üçleme Olabilir
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Teknoloji, Haber

Horizon: Zero Dawn Bir Üçleme Olabilir

Horizon: Zero Dawn bir ihtimal üçleme olabilir. Son gelen söylentiler, geliştirici stüdyonun bu yönde planları olduğuna işaret ediyor.

25.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 25.04.2020 18:27
Horizon: Zero Dawn Bir Üçleme Olabilir

Horizon: Zero Dawn bir ihtimal üçleme olabilir. Son gelen söylentiler, geliştirici stüdyonun bu yönde planları olduğuna işaret ediyor.

Killzone serisi ile tanıdığımız Guerrilla Games, Killzone: Shadow Fall sonrasında Horizon: Zero Dawn isimli yepyeni bir fikri mülkiyet ile karşımıza çıkmıştı. Aloy isimli bir karakteri yönettiğimiz oyun, makinelerin dünyaya hakim olduğu ve insanlığın küçük topluluklar halinde ve teknolojiye sınırlı erişim sağlayabildikleri bir zamanda geçiyordu. Siz ile karakterinizin yeteneklerinizi kullanarak, yaklaşan büyük tehlikeye karşı hem kendinizi hem de kabilenizi korumaya çalışıyordunuz.

Horizon: Zero Dawn 2'yle ilgili yeni söylentiler var

Dünya genelinde büyük bir ticari başarı gösteren Horizon: Zero Dawn için, verilen iş ilanlarına bakılırsa bir devam oyunu yolda ki zaten böylesi bir oyunun yola devam etmemesi mümkün değil. Hatta bir üçleme ile karşılaşabiliriz.

Video Games Chronicle sitesinin farklı kaynaklar üzerinden aktardığı bilgiye göre, Guerrilla Games Horizon: Zero Dawn için bir seri düşüncesindeymiş ve birden fazla bölümden oluşan bir senaryo bile yazmış. Orijinal oyunun büyük başarısından sonra da düğmeye basılmış.

Söylenenlere bakılırsa, Horizon: Zero Dawn 2 için geliştirilme süreci Horizon: Zero Dawn satışa sunulduktan kısa bir süre sonra başlamış. Başlangıçta PlayStation 4 için düşünülmüş olsa da, daha sonradan PlayStation 5'e geçiş yapılmış. Dahası ise orijinal oyuna göre yapı olarak çok daha büyük olacak ve araştırma açısından da çok daha fazla özgürlük sunulacakmış. Bununla birlikte, kooperatif desteğinin de olabileceği söyleniyor ama ana hikayeye mi bağlı olacağı yoksa ayrı bir mod mu olacağına karar verilmemiş.

Öte yandan, bir noktada geliştirici stüdyo bağımsız kooperatif bir ön-bakış oyunu sunmayı planlamış. Kaydedilecek olan aşamanın da ileride tam versiyona taşınmasından bahsedilmiş ama bu planın halen geçerli olup olmadığı bilinmiyor.

Horizon: Zero Dawn 2017 yılı içerisinde PlayStation 4 için satışa sunulmuştu. Bu yılın Yaz mevsiminde, indirilebilir içeriği The Frozen Wilds ile PC için de çıkışını gerçekleştirecek.

Kaynak: Tamindir

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