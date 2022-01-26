Horizon Forbidden West'ten 12 dakikalık oynanış ön izleme videosu yayınlandı
Guerilla Games'in Horizon Forbidden West'inin oynanış ön izlemesinde savaş, keşif ve yerleşim yerlerindeki gelişmelere daha detaylı bir bakış sunuyor.
Sony'nin önümüzdeki haftalarda PlayStation konsollarına çıkarması beklenen Horizon Forbidden West'i IGN YouTube kanalı oynanış ön izleme videosu ile savaş mekaniği, yerleşim yerleri ve keşifler hakkında daha detaylı bilgiler edinmemizi sağlıyor.
Önceki fragmanlarda görüldüğü gibi, Guerilla Games, Horizon'ın yakın dövüş savaşlarını önemli ölçüde elden geçirdi ve bu sefer yakın dövüşleri çok daha canlı hale getirecek karmaşıklıklar ekledi. Aloy'un artık açık dünya ortamlarında nasıl gezindiği açısından, Pullcaster olarak bilinen yeni bir ekipman parçası, karaktere daha geniş bir hareket seçeneği sunan bir kanca görevi görür.
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Yeni oyun mekaniğine ve yeni bir ortama ek olarak, Forbidden West'te daha önce görülmemiş bir dizi düşman makine ile dolu olacak.
Horizon Forbidden West, 18 Şubat'ta PlayStation 4 ve PlayStation 5'e geliyor.