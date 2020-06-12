Horizon: Forbidden West PlayStation 5 için Geliştiriliyor
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Horizon: Forbidden West PlayStation 5 için Geliştiriliyor

Yeni Horizon oyunu PlayStation 5 etkinliği ile duyuruldu. Guerrilla Games tarafından geliştirilen Horizon: Forbidden West PlayStation 5 için satışa sunulacak.

Horizon: Forbidden West PlayStation 5 için Geliştiriliyor
12.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:55

Yeni Horizon oyunu PlayStation 5 etkinliği ile duyuruldu. Guerrilla Games tarafından geliştirilen Horizon: Forbidden West PlayStation 5 için satışa sunulacak.

Sony Interactive Entertainment, PlayStation 4 ile oyun dünyasına birçok etkileyici yapım kazandırdı. Bunların arasında Horizon: Zero Dawn da bulunuyor. Guerrilla Games tarafından geliştirilmiş olan açık dünya oynanışa sahip aksiyon içerikli rol yapma oyunu, dünya genelinde on milyondan fazla birim satışı başarısı göstermişti.

Hikaye olarak makinelerin hakim olduğu ve insanlığın da küçük topluluklar halinde ve teknolojiye sınırlı erişim sağlayabildikleri otuz birinci yüzyılda geçiyor. Konuya bağlı olarak Aloy isimli bir karakteri yöneteceksiniz ve yeteneklerinizi kullanarak, yaklaşan büyük tehlikeye karşı hem kendinizi hem de kabilenizi korumaya çalışıyorsunuz.

Horizon: Forbidden West PlayStation 5 için çıkacak

Horizon: Zero Dawn için bir devam oyunu geliştirme aşamasında olduğu aslında uzun zamandır biliniyordu. Kaldı ki Guerrilla Games de ilkin eksi yönlerini ikinci oyunda düzeltmeyi hedeflediklerini bizzat söylemişti. Verilen bir dizi iş ilanının ardından, dünün PlayStation 5 etkinliğinde, yeni nesil için Horizon: Forbidden West resmi olarak duyuruldu.

Yeni oyun ile devam edecek olan Aloy hanım kızımızın hikayesi batıda, uzak gelecekteki Amerika topraklarında devam edecek. Pasifik sahillerine geri dönecek ve gizemli yeni tehditleri ortadan kaldırmaya çalışacağız.

Fragmanda gördüğümüz üzere Sylens da yanımızda olacak. Oldukça aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı fragmanda, doğal yaşamın yanı sıra kaplumbağa, domuz ve mamut gibi yeni düşman türlerini göreceğiz. Ayrıca Golden Gate Köprüsü, San Francisco şehrini de ziyaret edeceğimizin işaretini veriyor.

Şu an için çıkış tarihi belli olmayan Horizon: Forbidden West için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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