Horizon Forbidden West'in dosya boyutu ortaya çıktı

Önümüzdeki ay çıkacak olan PS4 ve PS5 özel oyunu Horizon Forbidden West için dosya boyutu belli oldu.

Önümüzdeki ay çıkacak olan Horizon Forbidden West için dosya boyutu belli oldu.

Guerrilla Games'in geliştirdiği PS5 ve PS4'e özel Horizon Forbidden West'in ihtiyaç duyduğu disk alanı ortaya çıktı. Sony sunucularındaki oyunların dosya boyutu verilerini paylaşan PlayStation Game Size adlı Twitter hesabına göre, Horizon Forbidden West PS5 dosya boyutu Amerika bölgesinde yaklaşık 86 GB, Avrupa'da ise 96 GB olacak. Bu farkın sebebi oyunun Avrupa'da birden fazla dil seçeneğine sahip olması.

Söz konusu paylaşımda, bu dosya boyutunun oyunun ilk gün güncellemesi haricindeki ham boyut olduğu belirtiliyor. Yani çıkış günündeki güncelleme ile oyunun dosya boyutu daha yüksek olabilir veya ekstra sıkıştırma ile daha da düşebilir.

Öte yandan, Horizon Forbidden West'in PS4'teki dosya boyutu ise henüz belli değil fakat PS5 sürümüne kıyasla daha yüksek olması bekleniyor. Zira PlayStation 5'in sahip olduğu Kraken sıkıştırma teknolojisi ile oyunların dosya boyutları PS4 versiyonlarına kıyasla daha düşük ve bu durum Horizon Forbidden West için de geçerli olacaktır.

2017'de çıkan Horizon Zero Dawn'ın devam oyunu olan Forbidden West, kıyamet sonrası dünyada sıfırlanma noktasına gelen teknoloji ile gelişmiş robotik yaratıklar ve savaşçı kabile toplumları bir arada harmanlayan devasa bir açık dünya RPG deneyim vaat ediyor. İkinci oyunda Aloy ilkine kıyasla daha gelişmiş silahlara, yetenek ağacına ve oynanış mekaniklerine sahip olacak.

Horizon Forbidden West, 18 Şubat 2022'de PlayStation 4 ve PlayStation 5 için Türkçe altyazı desteği ile çıkış yapacak.

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